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СМИ узнали возможный мотив напавшего на сослуживцев в Забайкалье

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В Забайкальском крае рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из автомата внезапно. Сообщается, что солдат уже разрядил оружие, но

В Забайкальском крае рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из автомата внезапно. Сообщается, что солдат уже разрядил оружие, но вставил новый магазин и открыл огонь. Информацию об этом передают РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

В результате инцидента погибли шесть рядовых солдат и два офицера. Ещё два рядовых получили ранения в живот и по касательной в затылок.

Отмечается, что при расследовании рассматривается версия неуставных отношений.

Напомним, что инцидент с расстрелом сослуживцев произошел в воинской части 54160 накануне вечером. В результате произошедшего погибли восемь человек, ещё двое находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

Стрелявший солдат был задержан. Представители Министерства обороны сообщили, что причиной массового расстрела мог стать нервный срыв солдата из-за личных обстоятельств, который никак не связан с прохождением службы.

СМИ узнали возможный мотив напавшего на сослуживцев в Забайкалье

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