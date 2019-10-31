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Симоньян поругалась с Собчак из-за вопроса Петрове и Боширове

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Маргарита Симоньян приняла участие в авторской YouTube-передаче Ксении Собчак. Симоньян попросила прислать заранее вопросы, которые прозвучат на перед

Маргарита Симоньян приняла участие в авторской YouTube-передаче Ксении Собчак.

Симоньян попросила прислать заранее вопросы, которые прозвучат на передаче, для того, чтобы их согласовать. Собчак условие выполнила, однако в ходе беседы начала задавать дополнительные вопросы. Так, Ксения попыталась начать разговор об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.

После того, как Собчак начала о них разговор, Симоньян остановила её и указала, что ведущая начинает вопросы, которые не были заранее согласованы. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, ей необходимо пересмотреть интервью, вышедшее около года назад.

После этого подобная ситуация ещё несколько раз повторилась, и, наконец, Симоньян сняла с себя микрофон, сообщила, что Собчак нарушает договоренность и, после спора, ненадолго отлучилась. Вскоре она вернулась, и беседа была продолжена.Симоньян поругалась с Собчак из-за вопроса Петрове и Боширове

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