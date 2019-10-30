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«Секретный миллионер» побывал в Челябинске и оставил почти 2 миллиона рублей

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Московский бизнесмен Владимир Маринович принял участие в съёмках передачи «Секретный миллионер», в рамках которой побывал в Челябинске и ост

Московский бизнесмен Владимир Маринович принял участие в съёмках передачи «Секретный миллионер», в рамках которой побывал в Челябинске и оставил там почти два миллиона рублей. Выпуск с его участием был показан на телеканале «Пятница» 29 октября.

В Челябинск Маринович прибыл под видом участника некоего шоу «Народный блогер». Предприниматель представился бывшим таксистом, имеющим солидный стаж, но оставшийся без работы из-за приложений для заказа такси.

По итогам своей поездки Маринович выделил более миллиона рублей 16-летнему Денису Рохмистрову, который нуждался в дорогостоящем протезе. Из-за серьёзной болезни мальчику ампутировали ногу, и он давно мечтал о хорошем протезе бедра с внешним источником энергии. Однако семья позволить себе такую покупку не могла, а с помощью пожертвований нужную сумму собрать не удалось.

Зоозащитник Карен Даллакян получил от предпринимателя 600 тысяч рублей на спасение тигрёнка Гектора и леопарда Евы. Гектор является уссурийским тигрёнком, который пострадал летом, когда его попытались украсть из его клетки. Ева — детёныш леопарда, от которой отказалась мать и едва не убила её."Секретный миллионер" побывал в Челябинске и оставил почти 2 миллиона рублей

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