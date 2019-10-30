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Samsung представила концепт нового складного смартфона

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Компания Samsung на внутренней конференции представила проект нового смартфона, отличительной чертой которого является возможность складываться попола

Компания Samsung на внутренней конференции представила проект нового смартфона, отличительной чертой которого является возможность складываться пополам.

Пока что речь идёт лишь о концепте, поэтому у новой модели с гибким экраном нет ни названия, ни, тем более, даты запуска в производство. Какие-либо технические подробности также неизвестны, а потому нет сведений об изменениях, которые могли произойти с прошлых разработок.

По слова менеджера компании Йонг Хю Сона, благодаря своей возможности складываться пополам, гаджет будет легко помещаться в кармане, и, кроме того, он изменит представления о том, как можно использовать смартфон. Складной форм-фактор позволит превращать смартфоны в небольшие планшеты, и трансформировать большие устройства в маленькие.Samsung представила концепт нового складного смартфона

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