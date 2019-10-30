Samsung представила концепт нового складного смартфона

Компания Samsung на внутренней конференции представила проект нового смартфона, отличительной чертой которого является возможность складываться пополам.

Пока что речь идёт лишь о концепте, поэтому у новой модели с гибким экраном нет ни названия, ни, тем более, даты запуска в производство. Какие-либо технические подробности также неизвестны, а потому нет сведений об изменениях, которые могли произойти с прошлых разработок.

По слова менеджера компании Йонг Хю Сона, благодаря своей возможности складываться пополам, гаджет будет легко помещаться в кармане, и, кроме того, он изменит представления о том, как можно использовать смартфон. Складной форм-фактор позволит превращать смартфоны в небольшие планшеты, и трансформировать большие устройства в маленькие.