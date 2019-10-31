Renault создаст новый седан длиной менее 4 метров

Французский автопроизводитель Renault собирается увеличить свою долю на рынках развивающихся стран, выпустив новый седан, длина которого не превысит четырех метров.

Новинка появится на индийском авторынке уже в следующем году, а немного позднее ее продажи стартуют в африканских, южноамериканских и азиатских странах. Она разрабатывается на основе архитектуры CMF-A+, позаимствованной у компактного минивэна Triber. В техническом плане эта платформа почти целиком повторяет шасси прошлой генерации, используемой моделью Kwid.

В создании автомобиля активно участвует подразделение компании из Индии. Специалисты пытаются реализовать в нем наиболее удачные элементы минивэна, чтобы, несмотря на свои маленькие размеры, он оставался просторным внутри. К сожалению, технические параметры машины все еще не раскрываются.