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Призывник найден повешенным в воинской части под Калугой

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В информационном агентстве «Коммерсантъ» сообщают, что в одной из воинских частей Калужской области призывник повесился на ремне прямо в кабинете кома

В информационном агентстве «Коммерсантъ» сообщают, что в одной из воинских частей Калужской области призывник повесился на ремне прямо в кабинете командира.

В Управлении СК РФ по региону отмечают, что срочник, скорее всего, покончил жизнь самоубийством, однако родные и близкие молодого человека уверены, что он был убит. Родственники заявляют, что на теле Сергея Сафонова было множество следов от побоев, которые кто-то пытался скрыть гримом.

В минувшую субботу, 26 октября, независимым судмедэкспертом была проведена проверка, в ходе которой он обнаружил под глазами умершего гематомы, возникающие после ударов тупыми предметами. На других частях тела найдены ссадины, свидетельствующие о борьбе. Семья Сергея собирается добиться того, чтобы уголовное дело переквалифицировали.

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