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Появилось первое качественное изображение Huawei MatePad Pro

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Редакцией интернет-портала Slashleaks был размещен качественный снимок новейшего китайского планшета Huawei MatePad Pro, премьера которого должна сост

Редакцией интернет-портала Slashleaks был размещен качественный снимок новейшего китайского планшета Huawei MatePad Pro, премьера которого должна состояться в самое ближайшее время.

Благодаря этому изображению теперь можно в деталях рассмотреть этот премиальный мобильный гаджет. К примеру, на нем хорошо виднеется передняя камера, которая установлена в верхний левый угол дисплея, и одна кнопка, находящаяся неподалеку от объектива. Согласно предварительным сведениям, новинка создана на основе мощного чипсета Kirin 990.

Объем оперативной памяти устройства, скорее всего, составит 8 гигабайт, а постойной – 256 гигабайт. Сканер отпечатков пальцев находится под поверхностью экрана. Планшет сможет похвастаться качественными динамиками, а также поддержкой 5G-сети и технологии быстрой зарядки.

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