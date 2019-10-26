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Поклонники жёстко раскритиковали новое селфи Аллы Пугачёвой

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Алла Пугачёва опубликовала в Instagram новое селфи, которое вызвало среди её поклонников весьма неоднозначную реакцию. Снимок сделан в автомобиле, а в

Алла Пугачёва опубликовала в Instagram новое селфи, которое вызвало среди её поклонников весьма неоднозначную реакцию.

Снимок сделан в автомобиле, а в подписи певица напоминает о премьере фильма «Тот самый концерт», который появится на экранах кинотеатров уже 31 октября. На фото Примадонна запечатлена в шляпке и с ярким макияжем.

Однако селфи, по мнению некоторых подписчиков, получилось не очень красивым и даже пугающим. Возможно, дело в чрезмерной обработке или неудачном макияже, но один из комментаторов заявил, что 70-летняя Пугачёва похожа на восковую куклу. Некоторые с ним согласились, сравнив Аллу Борисовну с манекеном, зомби в молодости и даже с Кузьминым.

На недовольных подписчиков тут же набросились верные поклонники Пугачёвой, которые заявили, что она может выглядеть как хочет, без оглядки на мнение окружающих.

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