Паромный оператор Tallink возвращается в Петербург

В информационном агентстве «78.ru» сообщают о том, что эстонский паромный перевозчик Tallink собирается вновь вернуться в Санкт-Петербург. Он покинул данный рынок около пяти лет назад.

Руководители компании из Эстонии сообщили о том, что собираются восстановить сотрудничество с портом города на Неве, предназначенным для пассажирских кораблей. В апреле грядущего года данная организация планирует осуществить пару тестовых заходов. Затем новый маршрут должен будет стать регулярным.

В настоящий момент времени гигантские паромы оператора, перевозящие сотни пассажиров за рейс, плавают из Таллина в столицы Финляндии и Швеции. Стоимость билета и другие подробности нового рейса будут опубликованы в 2020 году.