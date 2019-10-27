Опубликованы первые изображения Apple AirPods Pro

Со дня на день должна состояться официальная презентация новых беспроводных наушников AirPods.

По некоторым данным, они будут представлены уже 28 октября, а в названии будет приставка «Pro». Впрочем, это совсем не означает, что наушники будут профессиональными.

Старт продаж, согласно источнику, начнётся в сезон рождественских покупок. По другим сведениям, продажи могут начаться уже 30 октября.

Известно, что AirPods Pro выйдут в восьми цветах, один из них — тёмно-зелёный, как у iPhone 11 Pro. Также сообщается, что наушники будут оснащены системой активного шумоподавления, и являться водонепроницаемыми. Из других характеристик: форум-фактор, повышенное качество звука, новые режимы прослушивания и датчик сердечных сокращений.

Ожидаемая стоимость — от 259 долларов, что по сравнению с актуальной моделью больше на 100 долларов.