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Опубликованы первые изображения Apple AirPods Pro

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Со дня на день должна состояться официальная презентация новых беспроводных наушников AirPods. По некоторым данным, они будут представлены уже 28 окт

Со дня на день должна состояться официальная презентация новых беспроводных наушников AirPods.

По некоторым данным, они будут представлены уже 28 октября, а в названии будет приставка «Pro». Впрочем, это совсем не означает, что наушники будут профессиональными.

Старт продаж, согласно источнику, начнётся в сезон рождественских покупок. По другим сведениям, продажи могут начаться уже 30 октября.

Известно, что AirPods Pro выйдут в восьми цветах, один из них — тёмно-зелёный, как у iPhone 11 Pro. Также сообщается, что наушники будут оснащены системой активного шумоподавления, и являться водонепроницаемыми. Из других характеристик: форум-фактор, повышенное качество звука, новые режимы прослушивания и датчик сердечных сокращений.

Ожидаемая стоимость — от 259 долларов, что по сравнению с актуальной моделью больше на 100 долларов.

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