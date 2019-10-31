Опубликовано видео операции по уничтожению лидера ИГИЛ аль-Багдади

Пентагон опубликовал материалы, снятые во время ликвидации главы запрещённой террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

На видеозаписи снято сооружение, располагающееся, как уточняется, в провинции Идлиб. Именно в этом здании находился главарь террористов. Американские военные окружают здание и подходят с воздуха, а террористы, заметив их, открывают огонь.

Осознав, что штурм будет неизбежен, аль-Багдади взорвал бомбу. Уточняется, что вместе с собой он взорвал и двоих своих детей, которым ещё не было 12-ти лет.

Как сообщается, анализ ДНК подтвердил, что аль-Багдади был уничтожен. Шанс того, что погиб другой человек, практически исключена. Останки главы террористов захоронены в море.