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Опубликовано видео операции по уничтожению лидера ИГИЛ аль-Багдади

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Пентагон опубликовал материалы, снятые во время ликвидации главы запрещённой террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра

Пентагон опубликовал материалы, снятые во время ликвидации главы запрещённой террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

На видеозаписи снято сооружение, располагающееся, как уточняется, в провинции Идлиб. Именно в этом здании находился главарь террористов. Американские военные окружают здание и подходят с воздуха, а террористы, заметив их, открывают огонь.

Осознав, что штурм будет неизбежен, аль-Багдади взорвал бомбу. Уточняется, что вместе с собой он взорвал и двоих своих детей, которым ещё не было 12-ти лет.

Как сообщается, анализ ДНК подтвердил, что аль-Багдади был уничтожен. Шанс того, что погиб другой человек, практически исключена. Останки главы террористов захоронены в море.Опубликовано видео операции по уничтожению лидера ИГИЛ аль-Багдади

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