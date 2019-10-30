Здесь рождаются новости.
Главная
ЗДОРОВЬЕ

Названы наиболее полезные для кишечника виды завтрака

Дата:
Специалисты в области медицины назвали основные виды завтрака, благодаря которым кишечник будет правильно функционировать на протяжении всего дня. Пер

Специалисты в области медицины назвали основные виды завтрака, благодаря которым кишечник будет правильно функционировать на протяжении всего дня.

Первым делом врачи ни в коем случае не рекомендуют пропускать утренний прием пищи, так как именно он дает возможность зарядиться энергией на весь оставшийся день. Утро лучше всего начинать с яблок, снижающих уровень воспалений в организме, так как содержат в себе полифенолы. Неплохим вариантом является также йогурт, обладающий идеальным соотношением пробиотиков, белка и углеводов.

Медики рекомендуют употреблять на завтрак каши из овсяной крупы, в которой имеются волокна, уменьшающие уровень вредного холестерина, и углеводы, позитивно влияющие на работу кишечника. Следует также съесть хотя бы один банан, обладающий массой витаминов, минералов и антиоксидантов.

Новости по теме:

  1. Подготовлен проект новой квантовой батареи
  2. Белая акула оторвала руки туристке из Франции
  3. Учёные установили, что неандертальцы первыми из древних людей умели добывать огонь

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

«Блуждающая» черная дыра появилась в нашей галактике: «хищник» вышел на охоту

Удастся ли ученым обнаружить тайные комнаты в гробнице Тутанхамона?

В Китае живет человек-инопланетянин

Во льдах Антарктиды ученые обнаружили внеземные формы жизни

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках