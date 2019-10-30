Названы наиболее полезные для кишечника виды завтрака

Специалисты в области медицины назвали основные виды завтрака, благодаря которым кишечник будет правильно функционировать на протяжении всего дня.

Первым делом врачи ни в коем случае не рекомендуют пропускать утренний прием пищи, так как именно он дает возможность зарядиться энергией на весь оставшийся день. Утро лучше всего начинать с яблок, снижающих уровень воспалений в организме, так как содержат в себе полифенолы. Неплохим вариантом является также йогурт, обладающий идеальным соотношением пробиотиков, белка и углеводов.

Медики рекомендуют употреблять на завтрак каши из овсяной крупы, в которой имеются волокна, уменьшающие уровень вредного холестерина, и углеводы, позитивно влияющие на работу кишечника. Следует также съесть хотя бы один банан, обладающий массой витаминов, минералов и антиоксидантов.