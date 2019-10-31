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На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева

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На канале ТНТ участники передачи «Однажды в России» в прямом эфире сняли пародию на журналиста Владимира Соловьева. В своей сценке, изобража

На канале ТНТ участники передачи «Однажды в России» в прямом эфире сняли пародию на журналиста Владимира Соловьева.

В своей сценке, изображающей одно из самых известных шоу, артисты обратили внимание на привычку Соловьева обвинять США во всех проблемах в России. Представляя актёра, который сейчас появится на сцене, Азамат Мусагалиев назвал его человеком, благодаря которому жители России уверены, что Америка своими санкциями вредит, в первую очередь, себе.

В самой пародии Соловьев пытается убедить окружающих, что вечные ямы на дорогах создают иномарки. Так, в доказательство своим словам он приводит факты, что в своей стране иномарки не делают ям, и вообще, только в России есть ямы на трассах.На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева

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