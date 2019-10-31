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Многодетная актриса Мария Шукшина опровергла слухи об оказании эскорт-услуг

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Мария Шукшина, киноактриса и ведущая из РФ, опровергла все слухи о том, что она якобы оказывает эскорт услуги богатым клиентам. Напоминаем, что в неда

Мария Шукшина, киноактриса и ведущая из РФ, опровергла все слухи о том, что она якобы оказывает эскорт услуги богатым клиентам.

Напоминаем, что в недавнем выпуске телешоу с Андреем Малаховым российская актриса была обвинена в том, что она занимается оказанием подобных услуг. Разумеется, эта информация нанесла сильный удар по репутации и чести Шукшиной, поэтому она незамедлительно опубликовала опровержения на своей страничке в соцсети «Инстаграм».

По словам телезвезды, она вырастила четырех детей и является уже бабушкой двух внуков, а большую часть времени проводит за работой на телевидении и в кино. Знаменитость добавила, что все обвинения в эскорте не имеют под собой никаких оснований. Шукшина отметила, что Малахов мог добавить ее в список эскортниц, так как обиделся на нее, после того как она несколько раз отказалась участвовать в его программе.

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