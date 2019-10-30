Минобороны опубликовало видеозапись первого полёта «Булавы» с крейсера «Князь Владимир»

В Белом море был проведён запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава».

Согласно заявлению Минобороны, запуск проводился в ходе плановых испытаний атомного подводного крейсера «Князь Владимир». Уточняется, что для подлодки это был первый пуск ракеты подобного класса, а также что запуск проводится из подводного положения.

Сообщается что испытания прошли в штатном режиме. Ракета должна была поразить цели, находящиеся на камчатском полигоне Кура, и она сделала это в положенное время.

Видеозапись пуска и первые секунды полёта были опубликованы на YouTube-канале ведомства.

«Князь Владимир» относится к подводным крейсерам проекта 955А «Борей-А». Субмарин подобного класса планируется построить в количестве восьми экземпляров. Сейчас три подлодки уже готовы и находятся в составе флота.