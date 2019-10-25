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Медведева устала от противопоставлений Загитовой и Трусовой

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Евгения Медведева, российская фигуристка, в рамках недавнего интервью заявила, что устала от того, что ее постоянно противопоставляют кому-то. Согласн

Евгения Медведева, российская фигуристка, в рамках недавнего интервью заявила, что устала от того, что ее постоянно противопоставляют кому-то.

Согласно словам спортсменки, в действительности она выступает против самой себя, желая тем самым добиться новых высот и достижений. Она добавила, что ей не нравится, когда ее противопоставляют Алине Загитовой, Александре Трусовой или любым другим фигуристам.

Россиянка отметила, что, когда изучает четверной прыжок или подготавливает новый номер, то в первую очередь бросает вызов себе. Медведева заявила, что у нее попросту нет времени на то, чтобы думать о возможных соперниках на катке.

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