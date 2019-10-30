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Люди с психическими расстройствами умирают раньше здоровых

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Исследователи смогли выяснить, что больные, страдающие от психических заболеванию, умирают гораздо раньше людей, имеющих здоровую психику. В СМИ сообщ

Исследователи смогли выяснить, что больные, страдающие от психических заболеванию, умирают гораздо раньше людей, имеющих здоровую психику.

В СМИ сообщают, что данный вывод был сделан научными сотрудниками одного из датских вузов. Он основан на анализе личных сведений свыше семи миллионов пациентов, проживавших в Дании в период с 1995-го по 2015-й год.

Экспертам удалось узнать, что мужчины и женщины, имевшие тот или иной тип психической болезни, в среднем проживали на десять и семь лет меньше, чем их здоровые соотечественники. У них также был выше шанс заболеть диабетом или раком.

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