Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Ксения Бородина прокомментировала появление у себя «тайной» сестры

Дата:
Несколько дней назад блогерша Елизавета Фролова заявила, что является сестрой Ксении Бородиной. Между девушками в самом деле есть некоторое сходство,

Несколько дней назад блогерша Елизавета Фролова заявила, что является сестрой Ксении Бородиной. Между девушками в самом деле есть некоторое сходство, к тому же блогерша с недавних пор носит такую же причёску, как и Ксения.

В соцсети Фролова на заданный ей вопрос рассказала, что их родство, видимо, уже не получится скрывать, но с «сестрой» она не общается после того, как она попросила помощи, но получила отказ.

Поклонники Бородиной поспешили уточнить неожиданную информацию у своего кумира, заподозрив Фролову в стремлении поднять свою популярность скандалом. Ксения не замедлила с ответом и сообщила в Stories Instagram, что никогда не слышала про Фролову, а также добавила, что подобных братьев и сестёр у неё появляется каждую неделю по три штуки.

Новости по теме:

  1. В Тюмени на 12 лет осуждён отчим, изнасиловавший 11-летнюю падчерицу
  2. В Великих Луках найдены трупы молодых девушки и парня
  3. Житель Удмуртии предстанет перед судом за растление семилетней девочки

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Подмосковье самолет Ил-76 по ошибке сбросил 40 тонн воды на сотрудников ДПС

Российская армия скоро получит инновационное гиперзвуковое оружие

Кириенко призвал завершить работу над неудачно испытанным под Северодвинском оружием

Российский спецназ получил на вооружение «суперавтомат» ШАК-12

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках