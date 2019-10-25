Ксения Бородина прокомментировала появление у себя «тайной» сестры

Несколько дней назад блогерша Елизавета Фролова заявила, что является сестрой Ксении Бородиной. Между девушками в самом деле есть некоторое сходство, к тому же блогерша с недавних пор носит такую же причёску, как и Ксения.

В соцсети Фролова на заданный ей вопрос рассказала, что их родство, видимо, уже не получится скрывать, но с «сестрой» она не общается после того, как она попросила помощи, но получила отказ.

Поклонники Бородиной поспешили уточнить неожиданную информацию у своего кумира, заподозрив Фролову в стремлении поднять свою популярность скандалом. Ксения не замедлила с ответом и сообщила в Stories Instagram, что никогда не слышала про Фролову, а также добавила, что подобных братьев и сестёр у неё появляется каждую неделю по три штуки.