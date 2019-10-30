Изделия из автопластика АБС

Время безжалостно к транспортным средствам, как и к остальным творениям, созданным людьми. Одним из основных элементов, подверженных износу, являются наружные и внутренние элементы отделки, поэтому изготовление изделий из АБС-пластика сохранит актуальность на долгие годы.

Если вы всерьёз задумались о том, как воплотить подобною идею в реальность, предлагаем внимательно изучить нюансы, которые помогут в достижении поставленной цели. Данное направление является хорошим стартапом, и вот, что потребуется для его реализации.

Оборудование для литья из пластмасс

Решив открыть собственный бизнес в области в области литья из пластмасс, прежде всего стоит позаботиться о приобретении специализированного оборудования. Если речь идёт об АБС пластике, применяемом при изготовлении автомобильных деталей, то вам понадобится одна из следующих установок:

Термопластавтомат;

Выдувной станок;

Экструзионно-выдувная установка;

Экструдер.

Первый вариант лучше всего подходит для небольшого или среднего производства. Это объясняется сравнительно небольшой себестоимостью оборудования, а также простотой и удобством эксплуатации.

Изготовление изделий из пластиков

Когда вопрос с оборудованием будет решён, самое время разобраться во всех нюансах, касающихся используемого сырья. Стоит отметить, что полимеры подразделяются на 2 основные категории:

Термопластичные – размягчаются при повышении температуры и затвердевают при охлаждении; Термореактивные – затвердевают при понижении температуры и требуют использования специальных химреактивов для повторного размягчения.

Если вы решили заняться выпуском автокомплектующих, рекомендуем тщательно изучить свойства полимеров.

Например, если рассматривать в качестве примера полиэтилентерефталат, то этот материал подходит для изготовления ёмкостей для продуктов и косметических средств. Он отличается экономичностью, однако исключает возможность переработки.

Когда речь идёт об автомобильных деталях, лучше отдать предпочтение АБС-пластику. Он имеет хорошую эластичность и обладает достойной ударопрочностью. Этот полимер применяется при литье деталей для автомобилей на термопластавтоматах, а также допускает повторную обработку.

Если вас заинтересовала идея собственного бизнеса, касающаяся выпуска изделий и полимеров, советуем не экспериментировать с самостоятельным изготовлением станка, а обратиться к профессионалам. Установка заводского оборудования позволит производить качественную продукцию, а не тратить деньги и время на настройку аппаратов, созданных в кустарных условиях.