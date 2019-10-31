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Исследован механизм защиты человека от золотистого стафилококка

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Медицинским специалистам из Швеции удалось узнать, как именно людям удается противостоять смертельно опасному золотистому стафилококку. Согласно слова

Медицинским специалистам из Швеции удалось узнать, как именно людям удается противостоять смертельно опасному золотистому стафилококку.

Согласно словам исследователей, золотистый стафилококк относится к одним из наиболее опасных микробов для людей. Более 66 процентов всех кожных воспалений связано именно с ним, а при заражении им вполне можно умереть. Статистические данные показывают, что у каждого 5-го человека этот микроб находится в носовой полости.

Учитывая столь широкую распространенность золотистого стафилококка, ученым было интересно узнать, почему люди массово не заражаются им. Оказалось, что человека от этого микроба защищает кожа, обладающая особыми элементами. Однако эффективность этой защитной системы во многом зависит от числа иммунных клеток.

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