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Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой

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В очередном выпуске «Ошуительного хоу» на YouTube шоумен Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой, над которой неоднократно шутил. В

В очередном выпуске «Ошуительного хоу» на YouTube шоумен Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой, над которой неоднократно шутил.

В шоу также приняли участие Тимур Батрутдинов и Александр Ревва, который и начал разговор о ведущей программы «Давай поженимся». Ранее Харламов чуть ли не каждый день высмеивал гостей передачи и саму ведущую, и однажды она даже призналась, что ей неприятно выслушивать подобное от людей, с которыми она даже не знакома.

Юмористы начали изображать возможные сценки примирения сторон, и в какой-то момент Харламов, уже серьёзно, заявил, что извиняется, если Гузеева на что-то обиделась. Он не преследовал цели её обидеть, и сообщает, что все её очень любят.

Некоторые поклонники посчитали извинения Харламова неискренними, ведь при этом он вновь посмеялся над телеведущей. А другие уверены, что благодаря этим шуткам рейтинг «Давай поженимся!» только растёт. Сама Гузеева на извинения пока что никак не отреагировала.

Три дня назад небольшой ролик со съемок передачи «Давай поженимся» в своём Instagram-аккаунте опубликовал Максим Галкин. В описании поста он обратился к Гарику Харламову с вопросом «Как ты мог это пропустить?»

Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой

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