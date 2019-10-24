Елизавета II убрала фотографию принца Гарри и Меган Маркл

Елизавета II на днях приняла у себя верховного комиссара Гренады Кишу Александр-Грант.

Поклонники сразу же увидели отсутствие на столике Елизаветы совместной фотографии Меган Маркл и принца Гарри. Последний раз снимок стоял на месте совсем недавно — во время визита во дворец Бориса Джонсона, вступившегося в должность премьера страны.

Однако сейчас на столике осталось лишь два фото: принцы Уильям и Гарри в военной форме, а также супружеская чета герцогов Кембриджских.

Было выдвинуто предположение, что подобным образом, убрав фотографию, королева выразила недовольство вышедшим 20 октября на телеканале ITV документальным фильмом о герцогах Сассекских. Меган в этом фильме дала интервью, в котором сообщила, что, вступив в королевскую семью, столкнулась с некоторыми сложностями, и мало кого интересовало, как она с ними справляется.

Некоторые люди приняли её слова как упрёк королевской семье.