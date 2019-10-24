Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Елизавета II убрала фотографию принца Гарри и Меган Маркл

Дата:
Елизавета II на днях приняла у себя верховного комиссара Гренады Кишу Александр-Грант. Поклонники сразу же увидели отсутствие на столике Елизаветы сов

Елизавета II на днях приняла у себя верховного комиссара Гренады Кишу Александр-Грант.

Поклонники сразу же увидели отсутствие на столике Елизаветы совместной фотографии Меган Маркл и принца Гарри. Последний раз снимок стоял на месте совсем недавно — во время визита во дворец Бориса Джонсона, вступившегося в должность премьера страны.

Однако сейчас на столике осталось лишь два фото: принцы Уильям и Гарри в военной форме, а также супружеская чета герцогов Кембриджских.

Было выдвинуто предположение, что подобным образом, убрав фотографию, королева выразила недовольство вышедшим 20 октября на телеканале ITV документальным фильмом о герцогах Сассекских. Меган в этом фильме дала интервью, в котором сообщила, что, вступив в королевскую семью, столкнулась с некоторыми сложностями, и мало кого интересовало, как она с ними справляется.

Некоторые люди приняли её слова как упрёк королевской семье.

Новости по теме:

  1. Алла Сурикова рассказала о романе между Еленой Прокловой и Андреем Мироновым
  2. Житель Горно-Алтайска изнасиловал уснувшую 17-летнюю гостью
  3. В Подмосковье 15-летняя девушка изнасиловала двух семиклассниц

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Минобороны РФ прокомментировало удары Израиля по Сирии

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в вандализме

В российскую армию начали поступать модернизированные танки Т-72

Инспектор ГИБДД, избивший мужчину под Орлом, отправится в тюрьму

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках