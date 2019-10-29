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Дочь Заворотнюк поделилась жизнерадостной фотографией в Instagram

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За здоровьем актрисы Анастасии Заворотнюк уже несколько месяцев пристально следит чуть ли не вся страна, однако её семья всё еще упорно хранит молчани

За здоровьем актрисы Анастасии Заворотнюк уже несколько месяцев пристально следит чуть ли не вся страна, однако её семья всё еще упорно хранит молчание и не сообщает никакой информации.

Догадываться о том, как себя чувствует Заворотнюк, поклонникам приходится только по редким сообщениям и фотографиям её дочери Анны. Как считают некоторые пользователи Сети, девушке было бы не до своего аккаунта в Instagram, если бы состояние здоровья её матери было бы совсем безнадёжным.

Недавно Анна и вовсе опубликовала жизнерадостный снимок. Искренне улыбающаяся девушка запечатлена в чёрной косухе и с распущенными волосами. Подпись к публикации отсутствует, поставлен лишь смайлик.

Согласно последней информации, сейчас Анастасия находится в реабилитационном центре в Москве. Известно, что от помощи друзей семья Заворотнюк отказалась.

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