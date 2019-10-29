Дочь Заворотнюк поделилась жизнерадостной фотографией в Instagram

За здоровьем актрисы Анастасии Заворотнюк уже несколько месяцев пристально следит чуть ли не вся страна, однако её семья всё еще упорно хранит молчание и не сообщает никакой информации.

Догадываться о том, как себя чувствует Заворотнюк, поклонникам приходится только по редким сообщениям и фотографиям её дочери Анны. Как считают некоторые пользователи Сети, девушке было бы не до своего аккаунта в Instagram, если бы состояние здоровья её матери было бы совсем безнадёжным.

Недавно Анна и вовсе опубликовала жизнерадостный снимок. Искренне улыбающаяся девушка запечатлена в чёрной косухе и с распущенными волосами. Подпись к публикации отсутствует, поставлен лишь смайлик.

Согласно последней информации, сейчас Анастасия находится в реабилитационном центре в Москве. Известно, что от помощи друзей семья Заворотнюк отказалась.