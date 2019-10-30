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Дочь Брюса Уиллиса повторила образ героини Миллы Йовович из «Пятого элемента»

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Таллула Уиллис, дочь известного голливудского актера Брюса Уиллиса, решила повторить образ Лилу из кинокартины «Пятый элемент», в которой пару десятил

Таллула Уиллис, дочь известного голливудского актера Брюса Уиллиса, решила повторить образ Лилу из кинокартины «Пятый элемент», в которой пару десятилетий назад снялся ее отец.

В связи с празднованием Хэллоуина, дочь киноактера решила перевоплотиться в героиню, которую в фильме 1997-го года сыграла небезызвестная Милла Йовович. Соответствующую фотографию Таллула разместила на своей страничке в «Инстаграме». Она подписала ее «инопланетным» языком, который был придуман Люком Бессоном специально для этой фантастической ленты.

Подписчики Таллулы положительно отозвались о костюме девушки, отметив, что он идеально подходит ей. Другим пользователям понравилась отсылка к культовой картине, в съемках которой участвовал ее отец.

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