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Диана Шурыгина опубликовала фото с миллионером, ради которого бросила мужа

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Диана Шурыгина, которая недавно развелась с Андреем Шлягиным, устроила в Instagram интервью со своими подписчиками и ответила на ряд их вопросов. По с

Диана Шурыгина, которая недавно развелась с Андреем Шлягиным, устроила в Instagram интервью со своими подписчиками и ответила на ряд их вопросов.

По слухам, Диана ушла от своего мужа к миллионеру Денису Реброву. Предположения об их романе возникли ещё летом, когда девушка уехала на отдых вместе с 22-летним Денисом. На тот момент она сообщила, что они всего лишь хорошо дружат. Сейчас, отвечая на вопросы, Диана подтвердила их отношения и опубликовала несколько их совместных романтических фотографий.

Также Диана призналась в любопытном факте из интимной жизни — она утвердительно ответила на вопрос о сексе втроём. Впрочем, возможно, она пошутила.

Сейчас Шурыгина вместе и Денисом уехали в отпуск за границу и отправились на израильские курорты.

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