Блогер Илья Варламов ответил возмущённому его критикой губернатору Рязани

В начале октября блогер Илья Варламов посетил Рязань, после чего опубликовал отзыв на город и обратился к губернатору Николаю Любимову.

В своём блоге Варламов раскритиковал уничтожение исторического наследия города и сообщил, что современная Рязань становится слишком рядовой и невыразительной.

В ответ Любимов сообщил, что деревянных домов в городе нет уже более 30 лет — они были снесены в 80-х годах, и назвал Варламова «каким-то блогером».

В своём новом видео Варламов собрал снимки деревянных сооружений, которые были снесены в последнее десятилетие, отметил, что уничтожены целые кварталы и указал их адреса. Также он высказал мнение, что Любимов не успел ещё как следует изучить город и практически не выходит на улицу.

Также блогер опроверг информацию о том, что ему платят деньги за положительные отзывы о городах, назвав это дичью.