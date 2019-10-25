Американская журналистка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане

Кэти Уоррен, представительница прессы из США, рассказала о том, как ее хорошенько «отхлестали» во время похода в русскую баню.

По словам журналистки, посещение бани в России оставило у нее неизгладимые впечатления во время поездки, продлившейся почти две недели. Она заявила, что на услуги банщика у нее ушло около 85 долларов (5,5 тысячи рублей).

Женщина отметила, что в ходе «массажа веником» ее сначала хлестали по телу, а затем тихонько поглаживали, а в конце вновь отхлестали. На всю процедуру ушло не больше пятнадцати минут. Уоррен добавила, что потом на нее вылили целое ведро ледяной воды. Журналистка посоветовала всем путешественникам хотя бы раз побывать в русской бане.