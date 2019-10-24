Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Алла Сурикова рассказала о романе между Еленой Прокловой и Андреем Мироновым

Дата:
Кинорежиссёр Алла Сурикова приняла участие в передаче «Судьба человека», и в беседе с Борисом Корчевниковым рассказала об актрисе Елене Прок

Кинорежиссёр Алла Сурикова приняла участие в передаче «Судьба человека», и в беседе с Борисом Корчевниковым рассказала об актрисе Елене Прокловой.

Сурикова сняла актрису в 1981 году в картине «Будьте моим мужем». Как рассказала режиссёр, в Елену влюблялись практически все работающие с ней мужчины. По её словам, быть равнодушным к Прокловой человеком было невозможно, она являлась «женщиной без кожи».

Ведущий поинтересовался о романе между Еленой и Андреем Мироновым, также задействованным в картине. По мнению Суриковой, Миронов, вероятно, был влюблён в актрису, влечение между ними чувствовалось в некоторых сценах.

Впрочем, режиссёр призналась, что для неё главное — работа, а что происходит между актёрами за кадром, интересует её мало.

Новости по теме:

  1. Житель Горно-Алтайска изнасиловал уснувшую 17-летнюю гостью
  2. В Подмосковье 15-летняя девушка изнасиловала двух семиклассниц
  3. В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Сергей Лазарев предложил Лере Кудрявцевой расстаться с мужем

США продолжают уговаривать Турцию не покупать российские системы С-400

Против выбежавших на поле участников Pussy Riot полиция возбудила административные дела

«Невидимые убийцы»: китайские СМИ восхитились российскими системами РЭБ

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках