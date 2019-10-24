Алла Сурикова рассказала о романе между Еленой Прокловой и Андреем Мироновым

Кинорежиссёр Алла Сурикова приняла участие в передаче «Судьба человека», и в беседе с Борисом Корчевниковым рассказала об актрисе Елене Прокловой.

Сурикова сняла актрису в 1981 году в картине «Будьте моим мужем». Как рассказала режиссёр, в Елену влюблялись практически все работающие с ней мужчины. По её словам, быть равнодушным к Прокловой человеком было невозможно, она являлась «женщиной без кожи».

Ведущий поинтересовался о романе между Еленой и Андреем Мироновым, также задействованным в картине. По мнению Суриковой, Миронов, вероятно, был влюблён в актрису, влечение между ними чувствовалось в некоторых сценах.

Впрочем, режиссёр призналась, что для неё главное — работа, а что происходит между актёрами за кадром, интересует её мало.