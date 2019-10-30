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Алла Пугачева и Валентин Юдашкин на время отказались от диеты ради сытного ужина

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Алла Пугачева, певица из РФ, опубликовала фото с Валентином Юдашкиным, в подписки к которому призналась, что решила отказаться на время от диеты, чтоб

Алла Пугачева, певица из РФ, опубликовала фото с Валентином Юдашкиным, в подписки к которому призналась, что решила отказаться на время от диеты, чтобы «наесться от пуза».

На размещенной фотографии можно увидеть улыбающуюся Примадонну и веселого модельера. Звезда отметила, что именно из-за возможности сытно поужинать они теперь оба «светятся от счастья». Менее чем за сутки данная запись набрала свыше 130 тысяч отметок «нравится» и множество комментариев.

Подписчики исполнительницы отмечают, что время от времени следует все же забывать об ограничениях, чтобы жизнь не казалась пыткой. В комментариях также отметился знаменитый музыкант Игорь Крутой, который поддержал Пугачеву.

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