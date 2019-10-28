Студентке сломали челюсть в кафе из-за парня

В Горно-Алтайске в правоохранительные органы обратилась 17-летняя студентка, сообщившая о том, что ей сломали челюсть в одном из кафе.

Согласно её рассказу, она пришла отдохнуть в кафе вместе со своим молодым человеком. Однако в заведении находилась бывшая девушка парня, вместе со своей подругой. Заметив парочку, бывшая возлюбленная парня подошла к ним и начала конфликт.

Её подруга вступилась за неё и ударила нынешнюю девушку молодого человека кулаком в лицо. Другие посетители кафе разняли сцепившихся студенток. Сам парень решил не вмешиваться в происходящее.

Утром девушка почувствовала боль в челюсти. В ходе медицинского обследования выяснилось, что она у неё сломана. После этого пострадавшая обратилась в полицию.

Личной подозреваемой в скором времени была установлена, девушку задержали. В содеянном она призналась. Возбуждено уголовное дело за причинение вреда здоровью средней тяжести.