Ящерица просидела в чемодане во время всей 3835-километровой поездки

Представители группы по спасению животных в Уэльсе отметили, что маленькая трехлинейчатая ящерица совершенно случайно отправилась вместе с британскими туристами в продолжительное путешествие и оказалась в итоге в 3835 километрах от своего дома, на греческом острове Кос.

Работники Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) сообщили, что семья Бригенд вернулась из своей поездки на остров (один из греческих островов Додеканес в Эгейском море) и обнаружила, что небольшая ящерица все это время пряталась у них в чемодане.

8-дюймовая ящерица сбросила свой хвост, задействовав стандартный для своего вида защитный механизм, но в остальном она чувствовала себя хорошо, когда служащие RSPCA доставили ее в центр рептилий Silent World в Пембрукшире.

«После расслабляющего отпуска на Косе отдыхающие вернули с собой не только сувениры и свои вещи, но и эту потрясающую зеленую трехлинейчатую ящерицу!», – отметил инспектор RSPCA Ник де Селис.

«Мы очень благодарны этим путешественникам, которые связались с нами и благополучно удерживали ящерицу в своем подсобном помещении до тех пор, пока не пришли наши служащие и спасли ее», – добавил специалист.

Расс и Джинни Спенсели, которые управляют центром Silent World, заявили, что у ящерицы теперь будет новый постоянный дом в комплексе.

«К счастью, у этой ящерицы все хорошо. Она ведет себя довольно дружелюбно: сразу же пошла с нами прямо в виварий и ест саранчу из наших рук», – отметили Спенсели.