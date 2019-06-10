Врачи посоветовали слушать музыку в наушниках не больше трех часов в день

Медицинские специалисты совеют не слушать музыку в наушниках более 3-х часов в сутки. Уровень громкости при этом должен быть средним.

Евгений Гаров, российский оториноларинголог, отмечает, что при длительном, точечном и сильном воздействии звуковых волн у человека могут возникнуть боли в голове и ухудшится слух. Если громкость установить на 90 дБ и более, то это может привести к значительному снижению слуха. Он добавил, что следует обязательно делать перерывы в прослушивании длительностью около получаса.

По словам Гарова, вред наносят и низкочастотные звуки, например, басы. Из-за них возникают мощные колебания барабанных перепонок. Помимо всего прочего, продолжительное применение наушников усложняет процесс самоочищения слуховых проходов от серы – это может привести к появлению серных пробок.