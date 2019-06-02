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ИСТОРИЯ

Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа

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Недавно на сайте фонда «Историческая память» был опубликован договор о ненападении, известный как «пакт Молотова-Риббентропа», кот

Недавно на сайте фонда «Историческая память» был опубликован договор о ненападении, известный как «пакт Молотова-Риббентропа», который был заключён в 1939 году между СССР и Германией.

Отмечается, что ранее в открытом доступе находились документы только на немецком языке, при этом некоторые фрагменты варианта на русском языке имелись и раньше в фотобанках новостных агентств.

Впервые тексты договоров и протоколов были обнародованы в 1990 году, но визуально их представили впервые. Сканы были получены от Историко-документального департамента МИД России.

Текст договора гласит о взятых на себя обязательствах, согласно которым страны не нападают друг на друга, и, если одна из стран начинает с кем-либо войну, сохраняют нейтральную позицию. Также с державами, направленных против другой страны, запрещено заключать союзные отношения.

Подписание договора состоялась 23 августа 1939 года в Москве, он был заключён на десять лет, и автоматически продлялся каждые пять лет.

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