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Внучка Софии Ротару предпочитает носить мини-платья

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Внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко, недавно опубликовала в Instagram снимки, сделанные в Лондоне. Для последней фотографии Соня выбрала чёрное прит

Внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко, недавно опубликовала в Instagram снимки, сделанные в Лондоне.

Для последней фотографии Соня выбрала чёрное приталенное мини-платье и жакет, образ дополнили клатч и чёрные туфли. Для более раннего снимка она облачилась в розовое платье до середины бедра, лёгкую курточку в тон и белые кроссовки.

Подписчики высоко оценили наряды и фигуру Евдокименко, некоторые из отметили улыбку девушки, попросив её улыбаться почаще. Впрочем, некоторые нашли неожиданный повод для недовольства: Соня выкладывает посты на английском языке, и они оказались не всегда понятными для подписчиков.

В Лондоне Соня Евдокименко сейчас занимается изучением истории искусств и английской литературы. Она уже с подросткового возраста принимала участие в модельных показах и съёмках для глянцевых изданий. Кроме того, она пошла по стопам своей знаменитой бабушки и увлекается вокалом.

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