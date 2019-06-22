Виктория Лопырева опубликовала фото в нижнем белье

Виктория Лопырева выложила в Instagram портретный снимок, сделанный во время откровенной фотосессии.

На фотографии сразу бросается в глаза внушительная грудь модели, прикрытая жёлтым бюстгальтером. Неудивительно, что Виктория получила от подписчиков из разных стран массу комплиментов, адресованных её фигуре. Она ответила практически на каждый комментарий, правда, в большинстве случаев ограничившись лишь смайликами.

Поклонники отметили, что родившая четыре месяца назад Виктория сумела быстро привести себя в идеальную форму и попросили рассказать, как именно ей удалось это сделать.

Модель долго скрывала свою беременность и имя отца ребёнка, а родила в Майами. Как оказалось, отцом Марка Лионеля является Игорь Булатов, который сейчас уделяет сыну весьма много времени.