Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности

За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна. При этом не уточнялось, кто является отцом предполагаемого ребёнка.

После расставания в 2017 году с Александром Смерфитом достоверно известно только об одном романе Виктории — с Пьером Андюраном, но и с ним она на сегодняшний день завершила любовные отношения. Весьма вероятно, что сейчас Боня ни с кем не встречается и поглощена карьерой, при этом она не раз подчёркивала, что способна полностью себя обеспечивать.

Тем не менее, аж несколько изданий опубликовали статьи об её беременности. Предоставленная информация была столь убедительна, что Виктории пришлось дать официальный комментарий слухам. Она поблагодарила всех, кто её поздравил, но сообщила, что поздравления совершенно некстати. Также она попросила журналистов перестать беспокоить её родных и близких с приглашениями на передачи, чтобы обсудить её положение, и прекратить вводить людей в заблуждение.

Поклонники звезды были разочарованы тем, что предположения не подтвердились, но большинство поддержало Викторию, написав, что пресса слишком сильно вмешивается в её личную жизнь, да и прежде чем рожать детей, ей следует выйти замуж.