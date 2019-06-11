Видео: советский пулемет уничтожил современный американский броневик

На YouTube появилась видеозапись, на которой йеменские повстанцы при помощи советского пулемёта ДШКМ с калибром 12,7 мм уничтожают современный бронированный американский автомобиль.

На видео можно заметить, как расположенные на возвышенности хуситы открывают огонь из пулемёта по броневику Oshkosh M-ATV, передвигавшемуся по подконтрольной им дороге. Во время стрельбы пуля попадает в топливный бак, из-за чего машина возгорается. Бойцам повезло — в момент возгорания они находились рядом с укрытием, за которым и смогли скрыться от повстанцев.

Согласно раннему заявлению создателей техники, данный автомобиль был разработан так, чтобы предотвратить возможный пожар или взрыв.

Эксперты, проанализировавшее видео, пришли к выводу, что в записи имеются смонтированные кадры. Кроме этого, они заметили, что огонь в первую очередь появляется в районе передних колёс броневика, из чего можно предположить о том, что машина наехала на взрывное устройство.