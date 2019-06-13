В Великобритании дрон запечатлел полет НЛО вблизи общины Сайммер

В Интернете была размещена фотография, на которой можно увидеть НЛО, пролетевший над общиной Сайммер. Снимок был сделан одним из местных жителей с использованием дрона.

Инцидент произошел в районе Южного Уэльса. Вначале владелец беспилотника посчитал, что на фотоснимке запечатлена большая птица или природное явление, но после более тщательного анализа изображения он пришел к выводу, что этот объект имеет инопланетное происхождение. Благодаря сохранившейся записи местный житель определил, что НЛО двигался со скоростью почти 3500 километров в час. Более того, он не издавал никаких звуков во время перемещения по воздуху.

Специалисты в области уфологии изучили опубликованную британцем фотографию и заявили, что подобные НЛО довольно часто посещают Землю. Их обнаруживают в самых различных уголках планеты. Дроны значительно облегчили поиск и съемку этих объектов.