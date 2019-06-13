Здесь рождаются новости.
Главная
КОСМОС

В Великобритании дрон запечатлел полет НЛО вблизи общины Сайммер

Дата:
В Интернете была размещена фотография, на которой можно увидеть НЛО, пролетевший над общиной Сайммер. Снимок был сделан одним из местных жителей с исп

В Интернете была размещена фотография, на которой можно увидеть НЛО, пролетевший над общиной Сайммер. Снимок был сделан одним из местных жителей с использованием дрона.

Инцидент произошел в районе Южного Уэльса. Вначале владелец беспилотника посчитал, что на фотоснимке запечатлена большая птица или природное явление, но после более тщательного анализа изображения он пришел к выводу, что этот объект имеет инопланетное происхождение. Благодаря сохранившейся записи местный житель определил, что НЛО двигался со скоростью почти 3500 километров в час. Более того, он не издавал никаких звуков во время перемещения по воздуху.

Специалисты в области уфологии изучили опубликованную британцем фотографию и заявили, что подобные НЛО довольно часто посещают Землю. Их обнаруживают в самых различных уголках планеты. Дроны значительно облегчили поиск и съемку этих объектов.

Новости по теме:

  1. Уфолог обнаружил у берегов Мексики синий «хрусталевидный» НЛО
  2. Найдено место падения крупнейшего в истории метеорита
  3. Мини-Рогозина на «Жигулях» отправили в космос

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Уфологи обнаружили на снимке миссии «Аполлон» с Луны инопланетное строение

Ученые объяснили, почему координаты Австралии меняются

Curiosity нашел на Марсе новый металлический предмет

NASA скрывает от жителей Земли дату конца света

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках