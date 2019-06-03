В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции

Учёные Кембриджского университета отыскали в Турции, на территории неолитического поселения Чатал-Хююк, древний туалет, откуда взяли образцы копролитов.

Изучив под микроскопом находку, датированную 7100-6150 годами до н.э., исследователи обнаружили кишечную паразитарную инфекцию. Одним из найденных видов стали власоглавы — круглые черви, обитающие в кишечнике и питающиеся кровью. Они способны глубоко проникать в стенки кишечника, из-за чего в организме человека возникают опасные воспаления. Кроме того, такие паразиты способны отрицательно повлиять на рост и интеллектуальное развитие детей.

По мнению учёных, для древних крупных поселений вспышки паразитарных инфекций были обычным явлением, и паразиты, передаваемые через грязную пищу и воду, могли весьма сильно повлиять на ход истории и образ жизни людей.