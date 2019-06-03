Здесь рождаются новости.
Главная
НАУКА
АРХЕОЛОГИЯ

В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции

Дата:
Учёные Кембриджского университета отыскали в Турции, на территории неолитического поселения Чатал-Хююк, древний туалет, откуда взяли образцы копролито

Учёные Кембриджского университета отыскали в Турции, на территории неолитического поселения Чатал-Хююк, древний туалет, откуда взяли образцы копролитов.

Изучив под микроскопом находку, датированную 7100-6150 годами до н.э., исследователи обнаружили кишечную паразитарную инфекцию. Одним из найденных видов стали власоглавы — круглые черви, обитающие в кишечнике и питающиеся кровью. Они способны глубоко проникать в стенки кишечника, из-за чего в организме человека возникают опасные воспаления. Кроме того, такие паразиты способны отрицательно повлиять на рост и интеллектуальное развитие детей.

По мнению учёных, для древних крупных поселений вспышки паразитарных инфекций были обычным явлением, и паразиты, передаваемые через грязную пищу и воду, могли весьма сильно повлиять на ход истории и образ жизни людей.

Новости по теме:

  1. Саблезубые кошки сражались друг с другом ради еды
  2. Обнаружена окаменелость косяка рыб возрастом 50 млн лет
  3. На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Почему талая вода ледников не находится на поверхности океана

Затяжной период пассивности Солнца грозит ледниковым периодом

Ученые из США обнаружили еще 117 экзопланет

Две судьбы — одно лицо: история одной лицевой трансплантации

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках