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В Сибири обнаружены хорошо сохранившиеся останки 40000-летнего волка

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На территории Сибири был найден ужасный зверь эпохи ледникового периода, у которого хорошо сохранились мех, зубы, кожа и даже ткани мозга. Большая 400

На территории Сибири был найден ужасный зверь эпохи ледникового периода, у которого хорошо сохранились мех, зубы, кожа и даже ткани мозга.

Большая 40000-летняя отрубленная голова волка была обнаружена местным жителем возле реки Тирехтях в Восточной Сибири. Поскольку голова животного сохранилась невероятно хорошо, данное открытие предоставляет ученым редкую возможность углубиться в генеалогию и эволюцию волков.

«Это открытие поистинне удивительно», – отметила Джули Мичен, палеонтолог и профессор Университета Де-Мойна, которая специализируется на эволюции древних волков (она не участвовала в этом открытии), в беседе с журналистами Gizmodo.

По мнению ученых, найденный образец принадлежал животному, достигшему возраста 2-х или 4-х лет. Он выглядел по-настоящему страшно. Дело в том, что голова среднестатистического волка на сегодняшний день имеет длину от 9 до 11 дюймов. Между тем, длина головы древнего волка достигала невероятных 15,7 дюйма в длину.
Откуда мы знаем, что образец был настолько большим? Потому что он охотился на огромную дичь, такую как лошади и бизоны, так же, как и другие древние породы, в том числе Ужасные волки, которые реально существовали тысячи лет назад, задолго до появления «Игры престолов».

Мичен отмечает, что найденный зверь, скорее всего, не принадлежит к виду Ужасных волков, но более убедительные доказательства о древнем хищнике будут доступны после того, как ученые из Шведского музея естественной истории извлекут часть его ДНК.

Несмотря на то, что подобные открытия в сибирской пустоши не редкость, образец такого уровня сохранности встречается не часто.

«Мне даже захотелось лично поехать в Сибирь, чтобы начать поиски новых образцов из ледникового периода», – заявила Мичен. «Он выглядит так, словно умер только вчера! Мы никогда не видели древнего волка во плоти, причем нам удалось получить невероятно огромный образец».

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