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В сети представили круто тюнингованную «Ниву» с панорамной крышей

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В Интернете были размещены кадры внедорожника Lada 4х4, который подвергся значительной модернизации специалистами сервиса Mosniva. Машина теперь похож

В Интернете были размещены кадры внедорожника Lada 4х4, который подвергся значительной модернизации специалистами сервиса Mosniva.

Машина теперь похожа на оригинал только общим силуэтом, а по стоимости вплотную приблизилась к новейшим иностранным кроссоверам. Новинка выглядит очень солидно и превосходно подходит для езды по пересеченной местности. В салоне использована настоящая кожа и алькантара. Мастера также заменили рулевое колесо, акустику и световые приборы.

Для повышения внедорожных характеристик автомобиля специалисты увеличили его дорожный просвет и установили большие колеса. Они также оснастили «Ниву» прочными силовыми порогами, отличной шумоизоляцией и антикоррозийной защитой. Мотор тоже был модернизирован, поэтому автомобиль стал двигаться гораздо резвее.

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