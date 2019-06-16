В России увеличилась стоимость китайского кроссовера DFM AX7

Китайский автопроизводитель DFM решил повысить стоимость своей единственной модели, представленной на авторынке России. Речь идет о кроссовере AX7.

На сегодняшний день россияне могут приобрести данный автомобиль за 1 миллион 229 тысяч рублей, то есть он стал дороже на 30 000 рублей. На такую же сумму подорожала и люксовая комплектация машины, которая теперь стоит 1 миллион 329 тысяч рублей. Внутреннее оснащение кроссовера не изменилось.

Напоминаем, что данная модель в РФ оборудуется бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 140 «лошадок». Он работает вместе с японским «автоматом». В продаже присутствует только переднеприводный вариант авто.