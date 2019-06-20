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В России скоро начнутся продажи первых внедорожников GAC GS8

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На авторынке России вскоре стартуют продажи первых китайских внедорожных авто GAC GS8. Дело в том, что они были замечены в Подмосковье на автовозе. Со

На авторынке России вскоре стартуют продажи первых китайских внедорожных авто GAC GS8. Дело в том, что они были замечены в Подмосковье на автовозе.

Соответствующие фотографии были размещены в социальной сети ВКонтакте. В настоящее время эксперты ломают голову над тем, зачем производитель скрыл нижнюю область автомобилей камуфляжной пленкой, ведь ранее предполагалось, что в РФ будут поставлять ту же версию GS8, что и в КНР.

На китайском рынке эту полноприводную модель оснащают турбированным мотором объемом 2,0 литра и мощностью 201 «лошадка». Он работает вместе с автоматом. Ожидается, что стоимость автомобиля в России составит не менее 1 миллиона 800 тысяч рублей.

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