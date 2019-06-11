В России представили крутой вездеход с огромными колесами

Сотрудники компании «Трэкол» продемонстрировали новый вездеход «Хаски» с огромными колесами, разработанными специалистами из Люберц и запатентованными 6 лет назад.

Основу новейшей внедорожной техники составляет рама, на которой установлен алюминиевый кузов с утеплением. Шасси для автомобиля было создано практически с нуля. В качестве мотора используется дизельный силовой агрегат D4BH от Hyundai, мощность которого составляет 100 «лошадок».

Более подробных сведений о технических характеристиках модели нет, но судя по всему, в ней используются агрегаты и узлы от отечественных автомобилей УАЗ «Хантер» и ГАЗ «Садко Next». Стоимость вездехода составляет 5 миллионов 450 тысяч рублей.