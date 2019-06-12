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В России начались продажи универсала Lada Granta Cross

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На российском авторынке начались продажи новой российской модели Lada Granta Cross. Она считается наиболее доступным вариантом среди всех вседорожных

На российском авторынке начались продажи новой российской модели Lada Granta Cross. Она считается наиболее доступным вариантом среди всех вседорожных версий марки.

В отличие от стандартной модификации новинка обладает более ярким стилем и внешностью. К тому же автопроизводитель увеличил ее дорожный просвет до 198 миллиметров и защитил кузов специальным обвесом из пластика. Автомобиль может похвастаться просторным салоном, оформленным в двух цветах.

Начальная комплектация новинки под названием Classic продается за 555 тысяч рублей. Она оснащена бензиновым мотором объемом 1,6 литра и мощностью 87 «лошадок», работающим вместе с «механикой». За самую дорогую версию с 106-сильным двигателем и роботизированной трансмиссией придется отдать как минимум 644 тысячи рублей. Она оснащена подогревом передних кресел, двумя подушками безопасности, круиз-контролем и другими современными опциями.

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