В России начались продажи универсала Lada Granta Cross

На российском авторынке начались продажи новой российской модели Lada Granta Cross. Она считается наиболее доступным вариантом среди всех вседорожных версий марки.

В отличие от стандартной модификации новинка обладает более ярким стилем и внешностью. К тому же автопроизводитель увеличил ее дорожный просвет до 198 миллиметров и защитил кузов специальным обвесом из пластика. Автомобиль может похвастаться просторным салоном, оформленным в двух цветах.

Начальная комплектация новинки под названием Classic продается за 555 тысяч рублей. Она оснащена бензиновым мотором объемом 1,6 литра и мощностью 87 «лошадок», работающим вместе с «механикой». За самую дорогую версию с 106-сильным двигателем и роботизированной трансмиссией придется отдать как минимум 644 тысячи рублей. Она оснащена подогревом передних кресел, двумя подушками безопасности, круиз-контролем и другими современными опциями.