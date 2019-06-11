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ИСТОРИЯ

В Польше рассказали об успехах в поисках Янтарной комнаты

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На северо-западе Польши располагается посёлок Мамерки, где находится комплекс немецких бункеров времён Второй мировой войны. На этой территории музейщ

На северо-западе Польши располагается посёлок Мамерки, где находится комплекс немецких бункеров времён Второй мировой войны. На этой территории музейщики нашли тоннель, который, по их предположению, может вести к Янтарной комнате.

Обнаружить его удалось при помощи георадара. Проведя раскопки в найденном им месте, исследовали нашли люк, который не использовался многие десятилетия. По словам представителей музея, это первый колодец с закрытым люком.

Не исключается и то, что находка может являться простым техническим колодцем, однако исследователи указывают на факты, согласно которым можно предположить, что в тоннеле может быть запрятано что-то ценное. А именно, люк прикрыт бетонной плитой весом в 100 килограмм, а поверху насыпан полуметровый слой земли — в ней за прошедшее время даже проросло дерево, которое пришлось выкорчевать.

Размеры туннеля на данный момент неизвестны — чтобы попасть внутрь, нужно уладить ряд юридических формальностей, что произойдёт не раньше конца июня.

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