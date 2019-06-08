В Новой Зеландии во время спасения козы у женщины украли велосипед

Жительница Новой Зеландии, которая остановилась по пути домой, чтобы поймать сбежавшую козу, бегающую по улицам города Окленд, заявила, что кто-то украл ее велосипед, когда она занималась спасением животного.

Джессика Роуз, член местного правления Альберт-Иден, сообщила о том, что данный инцидент произошел в четверг в полдесятого вечера, когда она ехала на своем велосипеде домой. Внезапно женщина увидела козу, бегающую по оживленной дороге в районе Сандрингем.

«На трассе было очень много машин, которые ехали на высокой скорости, а коза просто крутилась посередине дороги», – рассказала Роуз информационному изданию Stuff.co.nz. «Я не хотела, чтобы с животным что-то случилось, а никто при этом не останавливался, поэтому я просто бросила свой велосипед на край дороги и побежала за козой».

В итоге Роуз удалось поймать козу с помощью группы мужчин, которые проезжали мимо и остановились, чтобы схватить животное за рога.

Женщина отметила, что осталась с козой, на которую был одет ошейник и поводок, чтобы вызвать помощь.

«Я позвонила в службу контроля за животными, и за это время кто-то украл мой велосипед», – сообщила она «Новозеландскому вестнику». «Я просто стояла рядом. Если кто-то шел неподалеку, то почему они не пришли и не помогли? Вместо этого они решили, что у них появилась отличная возможность украсть велосипед».

Козу отвезли в местный приют для животных.

Роуз сказала, что она надеется найти свой велосипед, который был улучшен рядом «уникальных модификаций».

«Кто бы ни взял его, я просто хочу, чтобы он вернул мне его. Без каких-либо вопросов и последствий с моей стороны. Я просто хочу его вернуть», – отметила Роуз.