Здесь рождаются новости.
Главная
АВТО

В МВД предложили ограничивать права автомобилистов без суда

Дата:
В издании «Коммерсантъ» сообщили, что в МВД планируют позволить инспекторам ограничивать водительские права автомобилистов без решения суда и перестат

В издании «Коммерсантъ» сообщили, что в МВД планируют позволить инспекторам ограничивать водительские права автомобилистов без решения суда и перестать проводить административные аресты.

По мнению Дмитрия Газизова, руководителя административно-правового отделения ведомства, следует расширить полномочия инспекторов ДПС, позволив им ограничивать действие водительского удостоверения, чтобы они смогли самостоятельно доставлять автолюбителей к точке медицинского освидетельствования. Он добавил, что лишать прав они не смогут – данное решение способен вынести лишь суд.

Отказ от административных арестов связан с нехваткой мест для содержания арестованных водителей. Однако Александр Горовой, замглавы МВД, отметил, что ведомство пока не готово к реализации данной идеи.

Новости по теме:

  1. Опубликован рейтинг самых надежных автомобилей в мире
  2. В Сети опубликовали фото Нивы с «автоматом»
  3. В Москве на дорогах началось тестирование беспилотных автомобилей

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Новое поколение электромобилей Smart покажут в Париже

ФСБ получит на вооружение новую фантастическую машину

Эксперты составили рейтинг самых дешевых автомобилей в России

Компания Renault презентовала свой новый Grand Scenic

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках