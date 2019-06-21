В МВД предложили ограничивать права автомобилистов без суда

В издании «Коммерсантъ» сообщили, что в МВД планируют позволить инспекторам ограничивать водительские права автомобилистов без решения суда и перестать проводить административные аресты.

По мнению Дмитрия Газизова, руководителя административно-правового отделения ведомства, следует расширить полномочия инспекторов ДПС, позволив им ограничивать действие водительского удостоверения, чтобы они смогли самостоятельно доставлять автолюбителей к точке медицинского освидетельствования. Он добавил, что лишать прав они не смогут – данное решение способен вынести лишь суд.

Отказ от административных арестов связан с нехваткой мест для содержания арестованных водителей. Однако Александр Горовой, замглавы МВД, отметил, что ведомство пока не готово к реализации данной идеи.