В Москве на дорогах началось тестирование беспилотных автомобилей

В Москве началось тестирование машин-беспилотников, в рамках которого на дороги общего пользования выведены автомобили четвёртого уровня автономности.

На данный момент компания «Яндекс» вывела только пять автомобилей. По имеющейся информации, они испытываются по следующим дорогам: МКАД, ТТК, Кутузовский и Ленинский проспекты. В авто на случай внештатной ситуации находятся водители, которые перехватят управление на себя в случае возникновения каких-либо проблем.

Ожидается, что до конца лета в тестировании примут участие ещё 15 автомобилей, сейчас они ожидают разрешения. К концу года должно появиться ещё 95 беспилотных авто, кроме того, планируется расширить их зоны тестирования. Также «Яндекс» выражает надежду, что к эксперименту присоединятся и другие производители высокоавтоматизированного транспорта.

Тестирование направлено на установление экономической целесообразности использования беспилотных транспортных средств.