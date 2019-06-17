В Брянске девушка облилась молоком

Молодая жительница города Брянска явно поставила перед собой цель привлечь внимание и прославиться, ради чего опубликовала уже несколько видеозаписей.

Несколько дней назад она записала свой «танец» в купальнике у машины на стоянке гипермаркета «Лента». Видео с дёрганными движениями вызвало весьма негативную реакцию пользователей Сети, назвавших девушку «амёбой» и «селёдкой».

Однако критика танцовщицу совершенно не смутила — спустя некоторое время она совершила ещё более экстравагантный поступок, теперь уже возле супермаркета «Магнит». На этот раз девушка, всё в том же купальнике, облила себя на глазах у смеющейся и поддерживающей её публики молоком из пакета.

По мнению большинства комментаторов, у искательницы дешевой славы не совсем в порядке с головой — она или психически больна, или отличается довольно низким интеллектом.