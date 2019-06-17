Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Брянске девушка облилась молоком

Дата:
Есть видео
Молодая жительница города Брянска явно поставила перед собой цель привлечь внимание и прославиться, ради чего опубликовала уже несколько видеозаписей.

Молодая жительница города Брянска явно поставила перед собой цель привлечь внимание и прославиться, ради чего опубликовала уже несколько видеозаписей.

Несколько дней назад она записала свой «танец» в купальнике у машины на стоянке гипермаркета «Лента». Видео с дёрганными движениями вызвало весьма негативную реакцию пользователей Сети, назвавших девушку «амёбой» и «селёдкой».

Однако критика танцовщицу совершенно не смутила — спустя некоторое время она совершила ещё более экстравагантный поступок, теперь уже возле супермаркета «Магнит». На этот раз девушка, всё в том же купальнике, облила себя на глазах у смеющейся и поддерживающей её публики молоком из пакета.

По мнению большинства комментаторов, у искательницы дешевой славы не совсем в порядке с головой — она или психически больна, или отличается довольно низким интеллектом.

Новости по теме:

  1. Путину доложили про ситуацию в Чемодановке
  2. Житель Новороссийска обнаружил у себя дома двухметровую змею
  3. Мафия все еще использует лиры в Италии

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В США высоко оценили новое «супероружие» российского спецназа

«Яндекс» указал дату смерти Петра Порошенко

В Киеве рассказали о «бегстве» военного корабля России от украинского самолета

Украинцы сравнили российское заграждение в Крыму со «стеной Яценюка»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках